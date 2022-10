Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pisté par Longoria, il pourrait rapporter gros à l'OM

Publié le 24 octobre 2022 à 14h30

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal approche et Pablo Longoria et déjà à l'œuvre côté marseillais. Après avoir constaté l'inefficacité devant les cages des membres de l'effectif qu'il a bâti, il souhaiterait enrôler Junya Ito. Mais le président de l'OM a une autre idée derrière la tête et l'arrivée du Japonais pourrait développer un nouveau business florissant pour le club.

Le football se démocratise au fil des années dans des pays qui n'avaient aucune attache particulière avec le ballon rond. Alors, les clubs sont conscients qu'un nouveau marché s'offre à eux et cette dans cette optique que Pablo Longoria réfléchit au recrutement de Junya Ito, l'attaquant japonais.

L'OM pense à Ito

Pour renforcer un secteur offensif inefficace, Pablo Longoria aurait coché le nom de Junya Ito selon Médiafoot . Un profil que le président olympien scrute depuis longtemps car il suivait déjà le joueur lorsqu'il était à Genk. Afin de réduire le coût de la transaction, l'OM se veut patient et attend une éventuelle descente du Stade de Reims en Ligue 2. Néanmoins, le club phocéen est dans l'obligation d'attendre car le Japonais n'entend pas quitter le club champenois pour le moment.

Ito est concentré sur le Mondial

Dans la continuité de ses révélations, Médiafoot poursuit en indiquant que Junya Ito est pleinement concentré sur le Mondial au Qatar et qu'un départ à court ou moyen-terme n'est pas prévu. Mais l'OM a un plan bien défini.

Longoria prêt à sauter sur un nouveau business

Avec Junya Ito, l'OM serait tenté de continuer son histoire d'amour avec le Japon à l'instar d'Hiroki Sakai. Mieux encore, le recrutement d'Ito, un des joueurs phare de la sélection japonaise, offrirait une magnifique vitrine à l'OM au pays du soleil levant. Un business très attrayant et dont le club phocéen a bien besoin au vu de ses finances. Une porte d'entrée rêvée sur le marché asiatique.