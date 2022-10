Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler le transfert d'un attaquant de L1

Publié le 24 octobre 2022 à 08h45

Arnaud De Kanel

L'OM a une nouvelle fois démontré son manque criant d'efficacité devant le but lors de la rencontre face au RC Lens (0-1). Il n'en fallait pas moins à Pablo Longoria pour s'activer en coulisses sur le mercato afin de régler ce problème. Le président olympien lorgnerait sur l'une des sensations de ce début de saison en Ligue 1.

Igor Tudor et les siens ont enchainé un troisième revers consécutif en Ligue 1 après la défaite à domicile face au RC Lens. Une déconvenue qui s'explique notamment par une multitude d'occasions ratées et des attaquants qui n'y arrivent plus en championnat. Alors, Longoria a déjà ciblé un joueur du côté de Reims.

Longoria scrute Ito

Le président de l'OM n'aura pas perdu de temps. Trois défaites à la suite en championnat et déjà du mouvement sur le mercato. En effet, Mediafoot révèle que l'OM s'intéresserait au Japonais Junya Ito, sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'en 2026, et déjà auteur de 4 buts en 9 apparitions en Ligue 1.

Un profil apprécié de longue date

Ce n'est pas un hasard si Pablo Longoria s'intéresse à Junya Ito. Fin connaisseur du football européen, le président de l'OM le suivait de très près lorsqu'il évoluait à Genk en Belgique avant de rejoindre Reims pour environ 10M€.