Mercato - OM : Pour ce joli transfert, Longoria a un plan

Publié le 24 octobre 2022 à 09h10

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM a une nouvelle fois chuté à domicile face au RC Lens en championnat, Pablo Longoria s'active déjà sur le mercato. Le président olympien a identifié ce qui fait défaut à son équipe depuis plusieurs rencontres, à savoir l'efficacité marseillaise devant la but. Il pourrait donc profiter des malheurs d'un pensionnaire de Ligue 1 pour passer à l'action.

Trois défaites consécutives en championnat, un OM maladroit devant le but et Pablo Longoria est déjà au travail sur le mercato. Le président espagnol est à l'affut des bonnes opportunités sur le marché et c'est dans ce sens qu'il réfléchit au recrutement de Junya Ito.

L'OM pense à Ito

Comme le révèle Mediafoot , l'OM serait très attentif à la situation de Junya Ito qui surnage dans le naufrage rémois de ce début de saison. C'est d'ailleurs la situation sportive du Stade de Reims qui pourrait créer une opportunité rêvée à Pablo Longoria.

Longoria cherche l'ouverture