Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan surréaliste du Real Madrid pour... Neymar

Publié le 24 octobre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

En 2013, Neymar, alors considéré comme le plus grand espoir du football mondial, se retrouve au cœur d'une énorme bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et si le Barça a finalement raflé la mise, les Madrilènes ont pourtant tout tenté pour inverser la tendance.

Alors que le procès du transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013 bat son plein, de nouvelles révélations ne cessent d'être divulguées pour les intervenants. C'est ainsi qu'André Cury, qui était alors recruteur pour le Barça en Amérique du Sud et négociait les transferts de joueurs dans cette région, a récemment révélé que le Real Madrid était prêt à faire une folie à 170M€ pour recruter Neymar.

PSG : Malgré la polémique, Neymar interpelle encore Bolsonaro https://t.co/0FwIRQllH5 pic.twitter.com/2ehxah52O5 — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Le Real était prêt à payer 170M€ pour Neymar»

« Nous avions trouvé un accord avec Santos pour signer Neymar, mais quelques jours plus tard, ils se sont rétractés car Madrid est intervenu. Ils nous ont demandé cinq millions d'euros de plus et Rosell a dit qu'il ne les paierait pas. Il allait passer sa visite médicale avec Madrid, mais l'affaire a finalement capoté. Madrid était prêt à payer 170M€ pour le joueur », expliquait André Cury lors de son passage à la barre pour témoigner. Néanmoins, Florentino Pérez, qui était déjà président du Real Madrid à l'époque, avait assuré de son côté que l'offre merengue était de 45M€.

Le projet fou du Real Madrid