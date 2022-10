Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a failli connaître un gros échec pour le transfert de Guendouzi

Publié le 25 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Prêté par Arsenal en 2021 avant d’être transféré définitivement, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un cadre à l’OM depuis son arrivée. Et pourtant, le club phocéen aurait pu voir filer le milieu de terrain ailleurs, lui qui était très convoité.

Durant l'été 2021, l'OM a bouclé l'arrivée de plusieurs joueurs sous la forme de prêts à l'image de Mattéo Guendouzi. Fort d'une excellente première saison, le milieu de terrain a d'ailleurs été transféré définitivement à Marseille cet été. Mais dans une interview accordée à beIN SPORTS , il assure que d'autres clubs étaient intéressés.

«Il y avait pas mal de clubs»

« Il y avait pas mal de clubs parce que j’avais fait deux très bonnes saisons à Arsenal avant, au Hertha aussi. J’étais capitaine en équipe de France espoirs donc ça attirait le regard. J’ai discuté avec trois ou quatre clubs et j’ai décidé d’aller à l’OM parce que c’était le meilleur projet. Je suis venu quand il y avait le président Longoria et le coach Sampaoli », assure-t-il avant de poursuivre.

«Je suis très fier d’être ici aujourd’hui»