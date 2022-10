Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a déjà une idée pour oublier un flop à 10M€ sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Recruté pour 10M€ l’été dernier, Luis Suarez connaît un début de saison très délicat. A tel point que l’OM cherchait déjà à recruter un nouvel attaquant. Et l’heureux élu pourrait bien être Junya Ito, très apprécié par Pablo Longoria.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé pour renforcer son effectif. En effet, Pablo Longoria a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs, renforçant au passage un secteur offensif qui a vu partir Arkadiusz Milik ou encore Cédric Bakambu. Dans cette optique, l'OM a réalisé un très gros coup en attirant Alexis Sanchez, qui était libre de tout contrat, mais également en lâchant 10M€ pour le transfert de Luis Suarez.

Mercato - OM : Pisté par Longoria, il pourrait rapporter gros à l'OM https://t.co/eiqr4JuF25 pic.twitter.com/dz93OgvZ5P — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Luis Suarez déçoit...

L'arrivée de l'attaquant colombien en provenance de Grenade a d'ailleurs surpris cet été, notamment compte tenu du montant du transfert. Et c'est en train de tourner au flop. En effet, Luis Suarez réalise un début de saison très décevant, au point d'être largement relégué dans la hiérarchie. En effet, Alexis Sanchez est titulaire indiscutable en pointe tandis que Mattéo Guendouzi et Amine Harit sont les deux joueurs choisis pour épauler le Chilien. Bamba Dieng revient fort, Cengiz Under est encore là tout comme Gerson et Dimitri Payet. Par conséquent, Luis Suarez a chuté dans la hiérarchie.

... Longoria s'active déjà pour le remplacer