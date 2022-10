Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a bouclé un transfert de dernière minute, c’est enfin validé

Publié le 25 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Fabian Ruiz monte en puissance. Après des débuts poussifs, le milieu de terrain espagnol est le grand gagnant du changement tactique initié par Christophe Galtier. Et il fait déjà l’unanimité.

Très discret depuis son arrivée au PSG en fin de mercato, Fabian Ruiz est clairement le grand gagnant du changement tactique initié par Christophe Galtier qui a décidé de délaisser son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2 qui met plus en valeur les qualités du milieu de terrain espagnol. Titulaire contre l'OM puis Ajaccio, l'ancien Napolitain le sera probablement encore mardi soir contre le Maccabi Haïfa et il confirme donc sa montée en puissance. Ses récentes prestations sont d'ailleurs unanimement saluées.

Mercato - PSG : L'énorme révélation du clan Fabian Ruiz sur son intégration https://t.co/qFUSUuZNlw pic.twitter.com/nSmHUFABWZ — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Fabian Ruiz fait l'unanimité

« Il a une espèce de nonchalance naturelle, mais, en même temps, il va très vite dans les enchaînements. Il trouve les ouvertures côté opposé à chaque fois. Il a une espèce d’élégance. Il est dur au mal. Moi, j’ai bien aimé ! », confiait ainsi Jérôme Alonzo au Parisien . Un avis partagé par Rio Mavuba. « Lors des premiers matches, il a été assez timide, mais là, il a fait son meilleur match avec le PSG. Après, il faut réguler avec l’adversité. Mais en tout cas, il a été performant, il libère aussi Verratti qui peut se projeter un peu plus et ça, c’est important pour le PSG. On voit aussi que les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, que ce soit Liverpool ou le Real, ils jouent à quatre derrière. Là, le PSG joue à quatre » explique l'ancien milieu de terrain à Téléfoot .

Le changement tactique change tout