Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce malaise qui a permis à Longoria de réaliser un énorme coup

Publié le 25 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Matteo Guendouzi est l’un des patrons à l’OM. Pablo Longoria ne s’est donc pas trompé en allant chercher l’international français à Arsenal à l’été 2021. D’abord prêté par les Gunners, Guendouzi a ensuite été transféré à l’OM. Et si tout cela a été possible, c’est grâce à la mauvaise relation entre le milieu de terrain et Mikel Arteta.

Lors du dernier mercato estival, Nuno Tavares est arrivé à l’OM en provenance d’Arsenal. Un chemin que William Saliba et Matteo Guendouzi avaient déjà emprunté un an plus tôt. Et si le défenseur central est depuis revenu chez les Gunners, le milieu de terrain est lui toujours à l’OM où il est l’un des meilleurs joueurs d’Igor Tudor.

Mercato - OM : Après son départ, Milik déclare sa flamme à Marseille https://t.co/X4dB7DiEri pic.twitter.com/V66u84wTHU — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui »

Avec Matteo Guendouzi, Pablo Longoria a réalisé un très gros coup à l’OM. Et pour y arriver, il a profité du malaise qui existait entre Guendouzi et Mikel Arteta à Arsenal. En effet, pour BeIN Sports , le Marseillais a expliqué : « C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui. Après, j’ai toujours essayé de travailler, toujours donné le maximum de moi-même à l’entraînement et en match. J’ai joué quand même quelques matchs avec lui, j’ai fait quand même de belles performances. Il a préféré d’autres joueurs et je respecte cette décision ».

« C’est pour ça qu’après j’ai décidé aussi de partir »