Mercato - OM : Guendouzi révèle les coulisses de son transfert à Marseille

Publié le 23 octobre 2022 à 17h00

Recruté l’été dernier par l’OM, Mattéo Guendouzi s’est imposé très rapidement comme un titulaire indiscutable. Vice capitaine du club olympien derrière Valentin Rongier et Dimitri Payet, l’international français ne regrette à aucun moment d’avoir rejoint Marseille, lui qui avait été séduit par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Arrivé à l’OM à l’été 2021, Mattéo Guendouzi n’aura pas mis longtemps à faire son trou. Très vite, l’international français s’est imposé comme un cadre pour Jorge Sampaoli, il était même le joueur le plus utilisé la saison dernière. Une trajectoire étonnante pour un joueur qui est passé par le PSG. Pour autant, chez les supporters de l’OM, Mattéo Guendouzi fait l’unanimité.

Guendouzi a conquis Marseille

Même si l’arrivée d’Igor Tudor l’a remis en question et qu’un départ aurait été envisagé, Guendouzi est vite revenu au football. Après quelques matchs, l’ancien d’Arsenal s’est imposé, une fois de plus, comme un titulaire indiscutable pour le technicien croate. Une aubaine pour l’OM qui en a même fait l’un de ses capitaines derrière Dimitri Payet et Valentin Rongier.

« Je suis très fier d’être ici aujourd’hui »