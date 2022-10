Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, on se mobilise pour Dimitri Payet

Publié le 23 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Dimitri Payet est une icône de l’OM, bien qu’il n’ait jamais remporté le moindre titre avec le club phocéen. Ce qui hante le Français qui n’a pas manqué de rappeler sa volonté de remédier à cette situation. Amine Harit veut contribuer à ce succès.

Bien qu’il ne connaît pas la période la plus heureuse de sa carrière sportivement parlant à l’OM cette saison, Dimitri Payet a un lien plus que fort avec l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a évolué pour un total de sept ans en tout et en cours puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, le meneur de jeu du club phocéen n’a jamais pu soulever un trophée avec l’OM, un grand regret de par le propre aveu du Français.

«L’envie de soulever un trophée trotte encore dans un coin de la tête»

Dernièrement, Dimitri Payet s’est longuement confié à Prime Video Sport. Au cours de ladite interview, celui qui se dit « Marseillais à vie » veut remporter un titre avant la fin de sa carrière, lui qui soufflera sa 36ème bougie en mars prochain. « Quand on joue au foot, c’est bien évidemment pour laisser une trace. J’en ai laissé peut-être une personnelle avec ce double-double (le cap des 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1), je suis le premier à le faire et ça restera là, mais c’est vrai que l’envie de soulever un trophée, de faire gagner l’OM trotte encore dans un coin de la tête, et de l’autre côté tu te dis "dépêche toi, car il te reste plus beaucoup de temps, donc allez il faut le faire." ».

Harit veut offrir un titre à Payet avant son départ

Et au sein du vestiaire de l’OM, on veut offrir ce fameux trophée à Dimitri Payet. C’est notamment le cas d’Amine Harit qui a fait part de ce désir au micro de RTL. « Offrir un titre à Payet avant son départ ? Bien sur, ce serait un plaisir. C’est le grand frère. C’est quelqu’un qui a une carrière remarquable et si on peut gagner ce serait quelques chose de magnifique pour lui et le club. Il y a des joueurs dans le vestiaire qui aiment prendre la lumière, mais lui, n’est pas comme ça ».