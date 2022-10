Foot - Mercato

Mercato : Après sa retraite, Franck Ribéry lâche ses vérités

Publié le 22 octobre 2022 à 18h00

Axel Cornic

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la retraite de Franck Ribéry a été officialisée ce vendredi par le principal intéressé, via un message posté sur les réseaux sociaux. A 39 ans et aux prises avec des gros problèmes au genou, l'ancien international français raccroche donc les crampons, mais ne va pas pour autant s’éloigner du monde du football.

Après l’OM ou encore le Bayern Munich, Franck Ribéry a décidé de se lancer une nouvelle aventure en Serie A. Ainsi, après un passage à la Fiorentina il a rejoint l’ambitieux promu de la Salernitana en septembre 2021. Mais après une première saison satisfaisante avec un maintien acquis, il a dû composer avec des gros problèmes au genou et a finalement mis un terme ce vendredi, à une carrière bien remplie.

« L’avoir au sein de mon staff est un plaisir »

Ne dites toutefois pas adieu à Franck Ribéry. Comme avancé ces dernières semaines par la Salernitana, le Français va intégrer le staff de Davide Nicola, plus que ravi de travailler à ses côtés. « Nous savons tous ce qu’il a représenté pour le football. Il restera ici et aura un nouveau rôle, ce qui pour moi est un véritable bonheur » a déclaré le coach de l’actuel 12e de Serie A. « L’avoir au sein de mon staff est un plaisir, il aurait pu décider de faire autre chose mais il a accepté de travailler à mes côtés ici, à la Salernitana ».

« Je suis très heureux, car à l’avenir j’aimerais entrainer »

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , Franck Ribéry a confirmé cette nouvelle étape de sa vie, toujours près du football. « Je suis très heureux, car à l’avenir j’aimerais entrainer. J’aime être proche du terrain et proche de l’équipe » a déclaré l’ancien du Bayern Munich et de l’OM. « J'ai dit à mes coéquipiers qu’arrêter le football n’était pas ma plus grande peine, mais plutôt ne plus pouvoir les aider. Je vais donc pouvoir continuer à le faire. Tout le monde ici m’a aidé, m’a demandé de rester ».

« Il y a trois mois encore, je me sentais bien »