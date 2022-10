Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Voilà le gros problème de Laurent Blanc à l'OL

Publié le 22 octobre 2022 à 14h30

Arnaud De Kanel

Après l'éviction de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a décidé de nommer Laurent Blanc à la tête de l'OL. L'ancien coach du PSG désire apporter sa patte pour redresser le club rhodanien mais il se heurte à un sacré problème. En effet, son système de prédilection requiert une condition physique parfaite et des joueurs avec des qualités spécifiques, ce qu'il n'a pas à l'OL.

Laurent Blanc a mal démarré son aventure sur le banc lyonnais. Le week-end dernier, l'OL chutait face au Stade Rennais pour un sixième match consécutif sans succès, le premier de Blanc. Et pour cause, l'ancien coach du PSG ne peut pas utiliser son système de jeu préférentiel.

Transferts - OL : Laurent Blanc active une nouvelle piste sur le mercato https://t.co/2FFUKaEYlu pic.twitter.com/tYb7AqBT0s — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Le terrible constat de Blanc

Afin de faire pencher la balance dans le bon sens, Laurent Blanc estime que cela doit passer par l'utilisation d'un 4-3-3. Or, L'Equipe révèle que le nouveau coach de l'OL ne peut pas utiliser ce schéma tactique à Lyon car toutes les conditions ne sont pas réunies. D'une part, le départ de Bruno Guimaraes n'a toujours pas été compensé et il lui manque un profil technique similaire à celui de Thiago Motta au PSG à la relance au milieu de terrain, la blessure de Corentin Tolisso n'arrangeant rien à cela. D'autre part, il faut faire beaucoup de courses, notamment pour les relayeurs, et les joueurs lyonnais accusent trop de retard athlétique pour cela. Un constat accablant qui devrait le contraindre à continuer en 4-2-3-1 jusqu'au Mondial.

« On va faire comme ça jusqu'au 13 novembre »