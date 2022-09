Foot - Real Madrid

Real Madrid : Vinicius Jr se fait encore clasher

Alors que son comportement avait fait débat après la victoire du Real Madrid contre Majorque (4-1) il y a quelques semaines, Antonio Raíllo s’est exprimé sur l’attitude du Brésilien. D’après lui, il manque de respect à ses adversaires et utilise le racisme comme « joker » lorsque l’on le qualifie de provocateur.

Vinicius Junior a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Avant les chants racistes à son encontre en marge du derby contre l’Atlético de Madrid ou bien les propos de Pedro Bravo sur le plateau d’ El Chiringuito , l’international brésilien avait été dans le viseur des joueurs de Majorque.

Une rencontre largement remportée par les Madrilènes (4-1) et au cours de laquelle Vinicius Junior avait subi de nombreuses fautes. Comme à son habitude, il avait célébré son but avec une petite danse, ce qui n’avait pas plu à ses adversaires. Javier Aguirre, entraîneur de Majorque, avait alors demandé à ses joueurs de s’en prendre à lui, d’après des images révélées par Movistar : « cassez-le, cassez-le », a-t-il déclaré.

🎙️Raíllo en El Diario de Mallorca"Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo" pic.twitter.com/lcQMzhPsVo