Mercato - PSG : Un coup à 145M€ préparé par le FC Barcelone pour Leo Messi ?

Publié le 27 octobre 2022 à 14h45

Attentif à la situation de Lionel Messi, le FC Barcelone rêverait de récupérer son ancienne star, mais pour parvenir à ses fins, Joan Laporta doit procéder à d’importants départs pour alléger la masse salariale. Gerard Piqué et Jordi Alba seraient notamment poussés vers la sortie, et le club culé voudrait rapidement régler leur situation.

« Je pense – j’espère – que l’histoire de Messi avec Barcelone n’est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte. » L’été dernier, Joan Laporta ne cachait pas son intention de rapatrier Lionel Messi à la fin de son contrat avec le PSG. Le FC Barcelone voudrait en effet recruter l’Argentin à l’été 2023, mais pour parvenir à ses fins, plusieurs départs majeurs seront nécessaires pour alléger la masse salariale.

Plusieurs départs bouclés pour avoir une chance avec Messi ?

Il y a quelques jours, le média espagnol El Periodico annonçait que le FC Barcelone espérait se débarrasser de ses gros salaires - à l'instar de Jordi Alba et de Gerard Piqué, qui sont tous les deux sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 - pour équilibrer ses comptes et faciliter le rapatriement de Lionel Messi. Et Joan Laporta voudrait rapidement régler le cas de ses deux cadres.

Jordi Alba et Gerard Piqué poussés vers la sortie dès janvier