Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Un grand danger est révélé pour le mercato d'Ancelotti

Publié le 27 octobre 2022 à 12h45

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée à Newcastle en janvier dernier, Bruno Guimarães a fait forte impression, allant jusqu’à susciter l’intérêt du Real Madrid. Mais la formation espagnole n’est pas la seule intéressée par l’ancien milieu de l’OL, sous contrat avec les Magpies jusqu’en 2026. Chelsea se serait également renseigné sur sa situation.

Arrivé en janvier dernier, Bruno Guimarães pourrait déjà quitter Newcastle. Dan Ashworth, responsable du recrutement des Magpies , a récemment reconnu que la formation de Premier League pourrait céder l’ancien de l’OL, en pleine bourre depuis sa venue. « Je ne veux absolument pas vendre Bruno. C'est un joueur de haut niveau et une partie très importante de notre voyage. Mais, à un moment donné, vous devez négocier avec des choses autour du fair-play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour réinvestir et repartir », a-t-il confié dans The Sun.

Bruno Guimarães dans le viseur du Real Madrid

Une situation qui n’a pas échappé à certains clubs, souhaitant attirer l’international brésilien. Le Real Madrid serait notamment sous le charme du milieu de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, mais Florentino Pérez n’est pas le seul à être intéressé.

Chelsea s’est renseigné sur Bruno Guimarães