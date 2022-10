Foot - Mercato

Transferts : Le Real Madrid reçoit une réponse à 120M€ sur le mercato

Publié le 15 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Courtisé par le Real Madrid dans le cadre du mercato estival à venir, Bruno Guimarães ne dispose pas vraiment d’un bon de sortie par le biais de ses dirigeants. Cependant, un prix de départ aurait été fixé.

Depuis quelque temps, le Real Madrid ne cesse de miser sur de jeunes talents afin de préparer au mieux l’avenir du club merengue. De quoi justifier les venues d’Eduardo Camavinga, d’Aurélien Tchouaméni et il y a plus longtemps de Vinicius Jr et de Rodrygo Goes. Constamment en quête de renforts, le Real Madrid pourrait revenir à la charge pour Kylian Mbappé voire tenter un coup avec un certain Bruno Guimarães.

Bruno Guimarães annonce la couleur

En pleine forme avec Newcastle depuis son arrivée en provenance de l’OL en janvier dernier, l’international brésilien de 24 ans aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid au point que le principal intéressé doive évoquer le supposé intérêt du champion d’Europe au Chronicle Live dernièrement. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde, donc... sympa, mais c'est juste une conversation, ce n'est rien. Je veux être une légende à Newcastle. Ici on m’aime et je les aime. Je n'ai jamais douté du projet ».

Newcastle ne veut pas vendre Guimarães à n’importe quel prix