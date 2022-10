Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos tente un gros coup sur le mercato... avec un ancien de l'OL

Publié le 27 octobre 2022 à 01h00

Arthur Montagne

Bien que le PSG se soit bien renforcé dans l'entrejeu lors du précédent mercato estival, il semblerait que Luis Campos ait toujours l'intention de recruter un milieu de terrain pour le futur. En effet, le PSG serait intéressé par le transfert de Bruno Guimarães. L'ancien milieu de l'OL évolue à Newcastle.

Cet été, le PSG a réalisé une sacrée revue d'effectif au milieu de terrain, où seul Marco Verratti est resté. En effet, Leandro Paredes (Juventus), Idrissa Gueye (Everton), Julian Draxler (Benfica) ou encore Ander Herrera (Athletic Bilbao) sont partis et dans le sens inverse, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler sont arrivés. Et avec le récent changement tactique de Christophe Galtier, le PSG doit se réjouir d'avoir renforcer ce secteur de jeu. Et visiblement, ce n'est pas encore terminé.

Mercato - PSG : Un favori se dégage pour le transfert de João Félix https://t.co/NNmz3YUcIE pic.twitter.com/UKVZoFs8rP — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Le PSG dans le coup pour Bruno Guimarães ?

En effet, selon les informations de Calciomercato.it , le PSG ferait partie des prétendants pour le transfert de Bruno Guimarães. Le milieu de terrain brésilien est la première grande recrue de l'ère saoudienne à Newcastle. En janvier dernier, il quittait effectivement l'OL pour rejoindre le nord de l'Angleterre contre un chèque de 42M€. Et après des débuts poussifs, Bruno Guimarães réalise une excellente saison avec les Magpies . Et ses prestations ne sont donc pas passées inaperçues du côté du PSG.

Guimarães focalisé sur Newcastle