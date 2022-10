Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Campos va rater un transfert cet hiver

Publié le 26 octobre 2022 à 21h00

Arthur Montagne

Présent dans le groupe de la mort en compagnie du Bayern Munich, du FC Barcelone et du Viktoria Plzen, l'Inter Milan a toutefois validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, aux dépens du Barça. Une mauvaise nouvelle pour le PSG puisque cela va rendre plus compliquée le transfert de Milan Skriniar.

Cet été, le PSG voulait absolument recruter Milan Skriniar. Mais l'Inter Milan s'est montré beaucoup trop gourmant, allant jusqu'à réclamer 80M€ pour son défenseur central. Le club de la capitale ne compte toutefois pas renoncer à ce transfert et reviendra à la charge cet hiver dans l'espoir d'obtenir un bien meilleur prix compte tenu du fait que le contrat de Milan Skriniar s'achève en juin prochain. Conscient de la situation, le club lombard pourrait ouvrir la porte à une seule condition.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Skriniar, l’Inter Milan commence à ouvrir la porte…▶️ Si l’Inter Milan se fait sorti en LDC, Paris aura une fenêtre de tir en janvier https://t.co/cIqSvbJjx9 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

L'Inter Milan rejoint les huitièmes de finale de la Ligue des champions

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Inter Milan pourrait accepter de vendre Milan Skriniar en janvier en cas d'élimination lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais en dominant facilement le Viktoria Plzen (4-0), les Milanais ont d'ores et déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale de la C1. Présent dans le groupe de la mort avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et donc le Viktoria Plzen, l'Inter Milan élimine donc le Barça et poursuivra l'aventure européenne. Cela offre donc plus de garanties économiques aux Nerazzurri pour négocier la prolongation de contre de Milan Skriniar. Mais surtout, l'Inter refusera de vendre son défenseur cet hiver afin de ne pas s'affaiblir en vue des huitièmes de finale.

Marotta optimiste