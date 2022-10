Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Skriniar relancé, Campos met une énorme pression

Publié le 26 octobre 2022 à 01h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche d’un défenseur central, le PSG devrait, selon nos informations, revenir à la charge pour Milan Skriniar. De l’autre côté, l’Inter Milan, qui n’a pas encore démarré les discussions, espère le prolonger mais se méfie du club de la capitale. Simone Inzaghi, lui, est clair : il veut conserver son capitaine.

Lors de sa première interview post mercato, Luis Campos avait exprimé son désarroi sur le dossier Milan Skriniar. Intéressé par l’international slovaque durant tout l’été, le PSG n’a jamais réussi à tomber d’accord avec l’Inter Milan, trop gourmand. Résultat, Skriniar est resté en Italie, il est même devenu le capitaine du club intériste. Mais comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG n’entend pas abandonner ce dossier et reviendra à la charge cet hiver. L’Inter Milan est ouvert, à condition que l’aventure en Ligue des Champions s’arrête dès les poules.

Le PSG fait peur

Mais du côté de l’Inter Milan, pour le moment, la volonté est la même : prolonger Milan Skriniar. Cependant, à en croire les informations de calciomercato.com , les négociations avec Skriniar n’auraient toujours pas débuté. L’Inter miserait sur l’attachement du roc slovaque aux Nerazzurri mais le PSG fait peur avec son offre colossale et le salaire de 9M€ proposé à Skriniar. Pas de quoi décourager l’Inter Milan pour autant…

