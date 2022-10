Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir de Skriniar

Publié le 25 octobre 2022 à 18h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête d’un défenseur central, le PSG a prévu de revenir à la charge dès l’hiver prochain pour Milan Skriniar comme l’a révélé le10sport.com. Toutefois, l’Inter Milan compte bien le prolonger. Interrogé sur la situation de son défenseur slovaque, Simone Inzaghi espère le garder.

Depuis l'été dernier, le PSG est à la recherche d’un défenseur central. Même s’il a changé de dispositif sur les dernières rencontres, Christophe Galtier a d’abord tenté d’instaurer une formation à trois défenseurs centraux. Et pour suppléer Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos, le PSG n’a pas énormément de choix.

Le PSG va retenter sa chance

Même si Luis Campos a tenté de faire venir Milan Skriniar, l’Inter Milan n’a jamais accepté de laisser partir son solide défenseur. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a prévu de revenir à la charge dès cet hiver. L’Inter serait d’accord pour s’en séparer, à condition qu’il ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

PSG : Avant la Coupe du Monde, Mbappé se fait dézinguer par Domenech https://t.co/7WgeklcFAJ pic.twitter.com/m5SdcweYHG — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Inzaghi veut boucler la prolongation de Skriniar