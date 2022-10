Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le transfert de Skriniar

Publié le 26 octobre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar est plus que jamais dans le viseur du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et heureusement pour le club de la capitale, les Nerazzurri préparaient déjà le potentiel départ du défenseur slovaque. En effet, la direction de l'Inter aurait trois pistes en tête pour remplacer Milan Skriniar : Rodrigo Becao, Mouctar Diakhaby et Tanguy Kouassi.

Malgré son échec pour le transfert de Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur le défenseur de l'Inter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos est toujours sur les traces du défenseur slovaque. D'ailleurs, il s'active déjà en coulisses pour boucler un transfert au mois de janvier.

Rodrigo Becao, le digne héritier de Milan Skriniar à l'Inter

De son côté, l'Inter ouvre la porte à un transfert de Milan Skriniar cet hiver en cas d'élimination en Ligue des Champions à l'issue de la phase de groupes. Et à en croire la Gazzetta dello Sport , les Nerazzurri se seraient déjà préparés à l'éventualité de perdre leur numéro 37 dès le mois de janvier et chercheraient même déjà son successeur.

Mouctar Diakhaby et Tanguy Kouassi en plan B ?