Mercato - OM : Un transfert en janvier ? La réponse du clan Gerson

Publié le 27 octobre 2022 à 10h00

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, le malaise de cesse de s'accroitre autour de Gerson. Grand perdant du changement d'entraîneur à l'OM, le Brésilien joue peu avec Igor Tudor. Une situation qui agace son père et agent, Marcao, qui a alors lâché un énorme coup de gueule. Ce dernier n'a alors pas hésité à évoquer un possible transfert de Gerson dès janvier. La réalité pourrait finalement être différente...

Trop c'est trop pour le clan Gerson. En effet, il y a quelques jours, pour L'Equipe , Marcao, père et agent du joueur de l'OM, s'était emporté concernant la situation du Brésilien, allant jusqu'à pousser un gros coup de gueule contre Igor Tudor : « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible ».

« On va aller voir ailleurs »

Et cette situation pourrait ne pas être sans conséquence puisque dans la suite de son intervention, Marcao a évoqué un possible transfert de Gerson en janvier : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach ».

Un transfert pas d'actualité pour Gerson