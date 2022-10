Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le transfert de Skriniar

Publié le 27 octobre 2022 à 09h45

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar est toujours dans le collimateur du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'Inter ne va pas laisser filer son défenseur slovaque lors du prochain mercato hivernal, et ce, parce qu'il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, les Nerazzurri auraient prévu de rencontrer le clan Skriniar dans les prochaines heures pour le prolonger.

Malgré son échec pour le transfert de Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas tiré un trait sur lui. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos s'active toujours pour boucler la signature du défenseur de l'Inter. Toutefois, les Nerazzurri vont bloquer le départ de leur numéro 37 au mois de janvier, et ce, parce qu'il ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Une réunion imminente entre l'Inter et le clan Skriniar

Et pour refroidir les ardeurs du PSG, l'Inter aurait prévu de rencontrer le clan Skriniar à l'approche du match face à la Sampdoria de ce samedi. Et lors de leur rendez-vous avec le joueur slovaque, les Nerazzurri envisageraient de proposer une offre de contrat à hauteur de 6,5M€ nets par an. Des informations lâchées par la Gazzetta dello Sport et confirmées par Nicolo Schira.

