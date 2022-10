Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 6M€ déjà programmé pour 2023, l'annonce tombe

Publié le 27 octobre 2022 à 07h45

Alors que le PSG a modifié beaucoup de choses au milieu de terrain l’été dernier, Eric Junior Dina Ebimbe a pris son envol direction Francfort. Titulaire au poste de piston droit depuis plusieurs matchs, le joueur formé à Paris s’impose en Allemagne. Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand, espère le conserver la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG a revu une grosse partie de son milieu de terrain. Dès son arrivée, Luis Campos a voulu gérer ce secteur, il a donc tenté de se séparer de plusieurs éléments qui n’avaient pas ou peu de temps de jeu. Eric Junior Dina Ebimbe faisait partie de cette liste de joueurs qui étaient amenés à quitter le PSG.

Dina Ebimbe fait son trou à Francfort

Prêté à Francfort, le milieu de terrain français n’aura pas mis longtemps à faire son trou. Même s’il est milieu de formation, c’est au poste de piston droit que Dina Ebimbe s’impose à Francfort. A tel point que le club allemand pourrait rapidement lever l’option d’achat fixée à 6M€, une excellente nouvelle pour le PSG.

« Il est prêté mais j’espère qu’il va rester »