PSG : Crack du Barça, il déclare sa flamme à Marco Verratti

Publié le 26 octobre 2022 à 20h15

Thibault Morlain

A 18 ans, Gavi est l'avenir du FC Barcelone et du football espagnol. Un talent qui a d'ailleurs été récompensé il y a quelques du prix du Golden Boy ainsi que du Trophée Kopa. Et c'est à cette occasion que le protégé de Xavi a révélé quelles étaient ses idoles. On y retrouve notamment un certain Marco Verratti, aujourd'hui au PSG.

Le 6 octobre 2021, en demi-finale de Ligue des Nations, l'Espagne affrontait l'Italie. Et alors que la Roja s'était imposée dans cette rencontre (2-1), on avait pu voir un duel très attendu au milieu de terrain entre Marco Verratti, le joueur du PSG, et Gavi, le crack du FC Barcelone. Un rêve devenu d'ailleurs réalité pour le prodige blaugrana.

Gavi est fan de Verratti

Sacré Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur d'Europe, Gavi est revenu sur cette opposition face à Marco Verratti. Et pour France Football , le joueur du FC Barcelone a expliqué : « La première fois que j'ai joué contre un prodige ? Verratti ! »

« Il faisait partie de mes idoles de jeunesse »