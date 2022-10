Foot - PSG

PSG : Ce crack de Galtier se lâche après son incroyable record

Publié le 26 octobre 2022 à 22h00

Hugo Chirossel

Mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la ligue des champions, en s’imposant largement face au Maccabi Haïfa (7-2). Cette rencontre a également été marquée par les débuts dans la compétition de Warren Zaïre-Emery, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à jouer en C1. Il s’est livré sur ses impressions après cette grande première.

Toujours invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a déroulé mardi soir au Parc des Princes. Opposé au Maccabi Haïfa, le PSG s’est imposé par cinq buts d’écart (7-2) et s’est assuré de participer aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Christophe Galtier a même pu offrir ses premières minutes dans la compétition à un jeune joueur formé au club : Warren Zaïre-Emery.

« J’espère qu’il y en aura d’autres »

Le milieu de terrain âgé de 16 ans est entré en jeu à la place de Vitinha à un peu plus de 10 minutes de la fin de la rencontre. « Déjà, de rentrer, ça m’a fait des frissons », a confié Warren Zaïre-Emery aux médias du PSG après la rencontre. Il s’est également réjoui d’être devenu « le plus jeune joueur du PSG à rentrer en Ligue des champions et le seul 2006, je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Le Parc était en folie, c’est juste magnifique . »

Une soirée inoubliable pour notre Titi Warren Zaïre-Emery ! ❤️💙💫 pic.twitter.com/4zDEplZkcq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2022

« Il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes »