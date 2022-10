Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Le vestiaire de Galtier s'incline devant la MNM

Publié le 26 octobre 2022 à 21h10

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont martyrisé la défense du Maccabi Haïfa au Parc des Princes. Alors que la MNM a permis au PSG de l'emporter largement face au club israélien en Ligue des Champions, le vestiaire de Christophe Galtier s'est totalement enflammé.

Ce mardi soir au Parc des Princes, le trio infernal du PSG a frappé un très grand coup. En très grande forme, la MNM a fait très mal à la défense du Maccabi Haïfa, étant impliquée sur les sept buts inscrits par le club parisien (7-2). En effet, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tous les deux inscrit un doublé et délivré deux passes décisives chacun, tandis que Neymar a fait trembler le filet adverse une fois, avant de pousser un adversaire à marquer contre son camp. Alors que la MNM a surclassé la rencontre, le vestiaire de Christophe Galtier s'est totalement enflammé, à commencer par le capitaine Marquinhos.

«Quand ils sont comme ça, c’est très difficile pour l’autre équipe»

« La MNM ? Aujourd’hui ça a très bien marché. Je pense que c’est bien d’avoir les cartes sous les manches pour savoir changer en milieu de match quand cela ne marche pas. Aujourd’hui, ça a très bien marché et je suis super content qu’ils aient tous marqué. Ils ont fait un super match, très décisifs. Quand ils sont comme ça, c’est très difficile pour l’autre équipe » , s'est réjoui Marquinhos au micro de Canal + Foot .

«C'est un privilège de jouer aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé»

En parallèle, Vitinha a également rendu hommage à la MNM après le carton face au Maccabi Haïfa. « C'est un plaisir, c'est un privilège de jouer aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé. Je suis aux premières loges pour les voir. L'équipe entière est ébahie par leurs qualités. Ils font ce que personne d'autre ne fait. C'est un grand privilège » , a reconnu le milieu de terrain du PSG en zone mixte dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Si les trois restent comme ça, c’est possible de faire beaucoup de choses»