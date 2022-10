Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Galtier s'enflamme pour la MNM

Publié le 26 octobre 2022 à 09h30

Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG s'est largement imposé face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions (7-2). Un récital offensif mené bien évidemment par la MNM. Devant, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé se sont régalés et forcément, Christophe Galtier a pris énormément de plaisir à voir évoluer ses cracks comme il l'a expliqué à l'issue de la rencontre.

Un but pour Neymar, deux buts et deux passes décisives pour Lionel Messi, deux buts et deux passes décisives pour Kylian Mbappé. La MNM a régalé lors de PSG-Maccabi Haïfa ce mardi en Ligue des Champions. Porté par son trio offensif en folie, le club de la capitale a d'ailleurs validé son ticket pour les huitièmes de finale. Et alors que tout le monde n'avait d'yeux que pour la MNM ce mardi, Christophe Galtier n'a pas échappé aux question à ce sujet.

Mercato - PSG : Cet indice sur les intentions de Messi pour l’avenir… https://t.co/1gC4o87nfg pic.twitter.com/i5rVF8Fp6V — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

« J’ai trois joueurs extraordinaires devant »

En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier s'est alors livré sur la MNM. L'entraîneur du PSG a notamment expliqué : « La meilleure équipe du monde avec la MNM à ce niveau ? Ce serait prétentieux de penser ça. Dans cette compétition, il y a des adversaires de très grande qualité. Nous verrons bien ce qu’il passera à la suite du dernier match et lors du tirage. J’ai trois joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système et des complémentarités au milieu pour qu’ils puissent s’exprimer le plus librement possible. Tout le monde connaît la qualité technique des trois et la relation qu’ils peuvent avoir sur des petits espaces. Avec cette organisation, le fait de pouvoir défendre dans la densité permet d’avoir des transitions. Quand l’un des trois part balle au pied, ça va vite, ça joue juste et pour les autres. C’est très agréable à voir ».

« Croyez-moi que c’est très agréable de les entraîner »