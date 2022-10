Foot - PSG

PSG : Après sa révolution, Galtier interpelle Mbappé

Publié le 26 octobre 2022 à 08h30

Amadou Diawara

Alors que le PSG n'a pas réussi à recruter un buteur de fixation, Kylian Mbappé regrettait de devoir évoluer seul en pointe, et il n'a pas manqué de le faire savoir. Passé d'une défense à trois à un système à quatre joueurs derrière, Christophe Galtier a ajusté le positionnement de son numéro 7, qui est désormais plus libre sur le terrain. Interrogé après le carton face au Maccabi Haïfa, le technicien du PSG n'a pas manqué d'interpeller Kylian Mbappé au sujet de sa révolution tactique.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait promis à Kylian Mbappé de recruter un nouveau buteur de fixation pour lui permettre d'évoluer en soutien derrière cet attaquant. Alors que Luis Campos n'a pas réussi à dénicher ce joueur, le numéro 7 parisien était contraint d'évoluer seul en pointe (ou en pivot comme il le dit lui-même) en début de saison. Ce qu'il regrettait, puisqu'il avait moins de liberté sur le terrain. Privé de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe face à l'OM, Christophe Galtier a lancé une révolution tactique, en passant d'une défense à trois à une défense à quatre. Un choix qui arrange les affaires de Kylian Mbappé, comme le coach du PSG l'explique lui-même.

«On a beaucoup échangé avec Kylian»

Après le carton du PSG face au Maccabi Haïfa (7-2), Christophe Galtier a envoyé un message à Kylian Mbappé sur sa révolution tactique. « Le changement de système avec Kylian Mbappé qui a plus de liberté ? Oui, on a beaucoup échangé avec Kylian, mais aussi sur la disposition de Leo et celle de Ney. Il fallait automatiquement changer de système pour avoir trois milieux de terrain » , a confié le technicien du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Il fallait automatiquement changer de système pour avoir trois milieux de terrain»