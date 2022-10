Foot - PSG

PSG : Pour Lionel Messi, il n’avait aucun doute

Publié le 26 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Cette saison, Lionel Messi est de retour à son meilleur niveau. Et pourtant, compte tenu de son premier exercice au PSG, les doutes étaient permis. Néanmoins, Javier Pastore, qui a côtoyé La Pulga en sélection, assure qu'il savait que l'ancien numéro 10 du Barça reviendrait à son meilleur niveau.

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi a connu une première saison très compliquée au PSG. Il faut dire que son été n'avait pas été de tout repos entre la victoire à la Copa America et le départ du FC Barcelone. Néanmoins, le traumatisme semble digéré et Lionel Messi a pu vivre une préparation estivale bien plus calme ce qui lui a permis de retrouver son meilleur niveau cette saison. Le numéro 30 brille avec le PSG est s'impose comme un joueur clé, ce qui était attendu depuis son arrivée. Mais Javier Pastore n'avait jamais douté.

«J’étais sûr que ça allait se passer comme ça»

« Je regarde tous ses matches, et c’est impressionnant de voir le niveau avec lequel il joue depuis le début de saison. C’est un autre joueur. J’étais sûr que ça allait se passer comme ça. Je pense qu’il a trouvé sa place sur le terrain et la connexion avec toute l’équipe (…) Il n’était pas à 100% physiquement l’an passé, alors que cette saison on le voit très bien », lance El Flaco dans les colonnes du Parisien .

«Maintenant, on le voit au niveau physique et mental»