PSG : Nasser Al-Khelaïfi, au coeur d’un nouveau scandale ?

Publié le 24 octobre 2022 à 19h45 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 19h50

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi semble être une nouvelle fois englué dans un scandale extrasportif. Après les révélations de Tayeb Benabderrahmane et de ses avocats sur une mise en captivité, le patron du PSG verrait une vidéo intime circuler sur sa vie privée et la vie nocturne de certains joueurs du PSG fait parler.

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. En plus du feuilleton Kylian Mbappé qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse, Nasser Al-Khelaïfi est au coeur d’un scandale concernant Tayeb Benabderrahmane. De mars 2020 au mois de novembre de cette même année, M.Benabderrahamane aurait été détenu contre son gré au Qatar. Lors de ladite détention, il aurait même été sujet à la violence pour la simple et bonne raison qu’il aurait eu en sa possession des éléments compromettants au sujet de la vie personnelle du président du PSG entre autres, selon les avocats de Tayeb Benabderrahmane.

Mercato - PSG : Voilà les plans du Qatar avec Nasser Al-Khelaïfi https://t.co/v6i7ldy04n pic.twitter.com/24xG4wjIwe — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Des enregistrements sur la vie nocturne des joueurs du PSG

À présent, Libération met la lumière sur un nouveau scandale lié au président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi. Ancien policier de la DGSI, Malik N.L serait le maître d’oeuvre d’une cellule occulte. Le principal intéressé aurait à sa disposition de quelques heures d’enregistrement, sans que les personnes concernées par lesdits enregistrements soient mises au courant.

Une vidéo intime circule sur Al-Khelaïfi