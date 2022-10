Foot - PSG

PSG : Avant le Mondial, Galtier reçoit trois grandes nouvelles

Publié le 23 octobre 2022 à 18h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Christophe Galtier est confronté à une cascade de blessures depuis quelques semaines, l’infirmerie se vide au fur et à mesure. Presnel Kimpembe pourrait figurer dans le groupe du PSG dès mardi pour affronter le Maccabi Haïfa tandis que Nuno Mendes devrait être apte samedi face à Troyes. De son côté, Danilo Pereira est lui aussi sur le retour.

Avec la Coupe du monde en plein milieu de la saison, les clubs doivent enchaîner les matches, et le PSG est particulièrement concerné avec la Ligue des champions, de quoi entraîner des blessures dont se passerait volontiers Christophe Galtier. Alors que l’écurie parisienne n’est pas pleinement satisfaite de son recrutement estival, le technicien du PSG a dû revoir son système tactique pour pallier les blessures de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira, tandis que Sergio Ramos a raté deux matches en Ligue 1 à cause de son carton rouge reçu à Reims (0-0). Mais la liste des indisponibilités va se réduire dans les prochains jours.

Kimpembe dans le groupe mardi ?

Comme l’explique Le Parisien , Presnel Kimpembe devrait être le premier à faire son retour. Absent depuis le début du mois de septembre en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, l’international français a repris le chemin de l’entraînement jeudi et postule à une place dans le groupe pour la rencontre de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa ce mardi soir.

Encore un peu de patience pour Nuno Mendes

De son côté, Nuno Mendes, victime aussi d'une lésion aux ischio-jambiers lors du match nul sur la pelouse de Benfica (1-1) le 5 octobre dernier, devrait être trop juste pour être présent au Parc des Princes mardi. En revanche, le Portugais pourrait figurer dans le groupe de Christophe Galtier samedi face à Troyes.

Danilo devrait retrouver l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine

Enfin, Danilo Pereira voit lui aussi le bout du tunnel. Touché aux ischios de la jambe droite contre l’OM (1-0) le 16 octobre, l’international portugais devrait retrouver l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine. De quoi lui permettre d’espérer être opérationnel avant le début de la Coupe du monde le 20 novembre prochain.