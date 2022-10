Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain Kimpembe déjà trouvé par Galtier ?

Publié le 21 octobre 2022 à 15h00

La rédaction

Cet été, le PSG a échoué dans son objectif de recruter un défenseur central. Luis Campos avait fait de Milan Skriniar sa priorité absolue. Alors que le club manque clairement de solutions à ce poste, Christophe Galtier a déjà trouvé une solution. L’entraîneur parisien n’exclut pas de donner une chance à El Chadaille Bitshiabu.

Durant le mercato estival, le PSG cherchait désespérément un nouveau défenseur central et pourrait continuer lors de la prochaine période des transferts en janvier. Mais alors que Christophe Galtier manque actuellement de joueur à ce poste, il a peut-être trouver une solution.

Mercato - PSG : Luis Campos s'attaque à un nouveau crack https://t.co/12zsZPmSwT pic.twitter.com/ZMtr0wn8h1 — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Le pari Bitshiabu

Âgé de seulement 17 ans, El Chadaille Bitshiabu pourrait être la solution pour combler ce manque de défenseur. Comme Presnel Kimpembe, le joueur a été formé au PSG, il est aussi gaucher et est même doté d’un énorme potentiel. Alors, Bitshiabu peut-il vraiment être le prochain titi parisien à exploser avec son club formateur ? Christophe Galtier en fait un pari.

« Bitshiabu a un potentiel incroyable »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n’a pas caché l’énorme potentiel d’El Chadaille Bitshiabu. L’entraîneur français a notamment laissé une possibilité de voir jouer le jeune défenseur cette saison. « Bitshiabu a un potentiel incroyable. Il s'entraîne avec nous. Il est revenu très tardivement dans le groupe. Il a été victime d'une importante blessure musculaire. Le fait qu'il soit souvent dans l'effectif fait qu'il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. On fonde beaucoup d'espoirs sur lui. Il tape à la porte, il est prêt. S'il y avait une réflexion de continuer de jouer à trois, il aurait eu la possibilité de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'on est passés à quatre derrière qu'il n'aura pas de possibilité. »

« Il est très appliqué »