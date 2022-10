Foot - PSG

PSG : Après l'OM, Galtier confirme sa révolution et prépare une surprise

Publié le 20 octobre 2022 à 21h30

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Ajaccio, Christophe Galtier s'est prononcé sur le changement tactique qu'il a initié contre l'OM. Et l'entraîneur du PSG assure qu'il devrait poursuivre dans cette voie face aux Corses avec peut-être l'apparition d'un jeune crack parisien.

Face à l'OM dimanche soir, Christophe Galtier a décidé de changer ses plans en délaissant son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2, notamment à cause des absences dans le secteur défensif. Après la victoire contre les Marseillais (1-0), le coach du PSG avait d'ailleurs laissé entendre que ce nouveau système pourrait de nouveau être utilisé à l'avenir. Cela sera donc le cas dès vendredi soir à l'occasion du déplacement à Ajaccio où les Parisiens seront privés de Sergio Ramos, suspendu, et de Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, blessés.

Le PSG sera de nouveau avec une défense à 4 contre Ajaccio...

Par conséquent, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé que le PSG alignerait encore une défense à quatre vendredi soir. « Il y a l’enchaînement des matchs, il peut y avoir de la fraîcheur. Nous avons une obligation de résultats. Les gens pensent que le match sera facile, mais nous avons été en difficulté à Reims. On a l’obligation de victoire. Si on sera dans ce schéma…on jouera à 4 derrière. C’est la seule information que je peux vous donner », assure le coach parisien.

... avec Zaïre-Emery ?