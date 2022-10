Foot - PSG

Mercato - PSG : Galtier évoque l'un de ses protégés dans un autre club

Publié le 20 octobre 2022 à 15h30

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Warren Zaïre-Emery aurait pu quitter le PSG et rejoindre le RC Lens sous la forme d'un prêt. Toutefois, Christophe Galtier et Luis Campos auraient bloqué son transfert. Alors que Warren Zaïre-Emery peine à emmagasiner du temps de jeu depuis le début de la saison, le coach du PSG lui a fait passer un message.

Considéré comme l'une des plus belles pépites du PSG, Warren Zaïre-Emery aurait pu prendre le large lors du dernier mercato estival. D'après les informations de L'Equipe , divulguées au mois de septembre, le crack de 16 ans serait passé tout près de rejoindre le RC Lens. En effet, son départ en prêt chez les Sang-et-Or était ficelé, mais Christophe Galtier et Luis Campos ont finalement décidé de le retenir.

«Ces joueurs auraient pu être vus plus souvent sur les terrains de L1 dans d’autres clubs»

Alors qu'il est resté au PSG, Warren Zaïre-Emery n'a que très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent cette saison. Toutefois, il pourrait voir Christophe Galtier lui refaire confiance ce vendredi soir face à Ajaccio. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le technicien du PSG a évoqué le transfert avorté de Warren Zaïre-Emery, avant d'annoncer qu'il pourrait avoir du temps de jeu lors de la prochaine journée de Ligue 1.

«Est-ce possible de le voir demain ? Oui, c’est possible»