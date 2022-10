Foot - PSG

PSG : Après le Ballon d’Or, Neymar crie au scandale !

Publié le 20 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Cette année, l'attribution du Ballon d'Or n'a souffert d'aucune contestation. Lauréat pour la première fois, Karim Benzema était le grand favori et sa victoire n'a été contestée par personne. En revanche, comme tous les ans, certains positions font débats à l'image de celle de Vinicius Junior.

Pour la première fois depuis 24 ans, un Français a remporté le Ballon d'Or. En effet, Karim Benzema a mis fin à une très longue disette et rejoint Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin ainsi que Zinedine Zidane au Panthéon des tricolores ayant remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Benzema largement vainqueur

Un succès qui ne souffre d'ailleurs d'aucune contestation puisque Karim Benzema était le grand favori grâce à sa magnifique saison. En revanche, ses coéquipiers au Real Madrid sont moins bien lotis, à l'image de Thibaut Courtois. Septième, le portier belge n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule, estimant qu'il mérité d'être plus haut dans le classement.

Benzema merecido 👏🏽👏🏽 craque!! Agora o Vini jr estar em 8 não dá 😂😂😂😂 Mínimo entre os 3 — Neymar Jr (@neymarjr) October 18, 2022

Neymar s'étonne pour Vinicius