Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir du successeur de Neymar

Publié le 21 octobre 2022 à 14h45

Thibault Morlain

Déjà à l'affût pour trouver les prochaines recrues du PSG, Luis Campos aurait un oeil partout sur le marché des transferts. Ainsi, il était dernièrement expliqué que Mykhailo Mudryk, milieu offensif du Shakhtar Donetsk, avait tapé dans l'oeil du PSG. Alors que l'Ukrainien pourrait à terme remplacer Neymar, des précisions ont été apportées à propos de son avenir.

Si Neymar est donc resté au PSG cet été, il était dernièrement annoncé qu'un transfert du Brésilien restait toujours d'actualité pour le club de la capitale. D'ailleurs, son successeur pourrait déjà être trouvé. En effet, Luis Campos serait sous le charme de Mykhailo Mudryk, milieu offensif du Shakhtar Donetsk, qui ne cesse de faire forte impression à chacune de ses apparitions.

Mercato - PSG : Luis Campos avait trouvé le pivot attendu par Mbappé https://t.co/lWoXg8Ci8B pic.twitter.com/xCTbuMSAO9 — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Pas de départ en janvier ?

Mykhailo Mudryk pourrait-il alors rejoindre à terme le PSG ? Ce vendredi, Ben Jacobs, journalistes pour CBS , a apporté certaines réponses à propos de l'Ukrainien de 21 ans. Tout d'abord, Donetsk espérerait le conserver le plus longtemps possible et estimerait pouvoir éviter un transfert en janvier notamment en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Mudryk ne partira pas au bras de fer

Et concernant la position de Mykhailo Mudryk pour son avenir, Ben Jacobs précise que le joueur du Shakhtar Donetsk ne forcera pas pour un transfert cet hiver. Très proche de ses coéquipiers actuels, l'Ukrainien s'en remettra donc au choix de sa direction. Le PSG est prévenu...