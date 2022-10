Foot - PSG

PSG : Marquinhos, Ruiz… Galtier prêt à mettre de côté sa révolution ?

Publié le 25 octobre 2022 à 12h30

Axel Cornic

Avec les récentes absences de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos, Christophe Galtier a décidé de changer son dispositif passant à une défense à quatre. Pourtant, lors de la conférence de presse de ce lundi précédant la rencontre de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa, le coach du Paris Saint-Germain n’a pas écarté un retour à son ancien schéma à trois défenseurs axiaux. Suffisant pour voir un nouveau changement ?

Le nouveau dispositif installé par Christophe Galtier depuis quelques matchs fonctionne plutôt bien. Le 4-3-1-2 du PSG a en effet permis de pallier les absences en défense et mis quelques joueurs en valeur, comme Marquinhos et surtout Fabian Ruiz, point fort du milieu de terrain parisien.

« Ne pensez pas qu’on a abandonné le système à trois centraux »

Lors de la conférence de presse de ce lundi, il a toutefois assuré ne pas avoir écarté son 3-4-3 installé au PSG en début de saison. « On a changé de système pour différentes raisons. Nous avons joué deux matches dans cette organisation » a déclaré Galtier. « Quelle que soit l'organisation, il faut toujours courir, et même si demain (aujourd’hui) nous devions évoluer dans cette organisation, on a besoin des efforts des uns et des autres. Mais ne pensez pas qu’on a abandonné le système à trois centraux ».

Pour le moment, le PSG devrait rester à quatre derrière

Peut-on s’attendre à un retour à un défense à trois dès ce mardi, pour la rencontre capitale pour la suite de la Ligue des Champions, face au Maccabi Haïfa ? D’après les informations de L’Equipe , Christophe Galtier devrait vraisemblablement continuer avec une défense à quatre. Sergio Ramos devrait ainsi être titularisé aux côtés de Marquinhos, en attendant le retour en forme de Presnel Kimpembe et celui de Danilo Pereira, actuellement blessé.

Un avantage pour la MNM... et pour Marquinhos

Au sein du PSG on semble contents du succès de ces deux dispositifs, avec la possibilité du staff de pouvoir s’adapter en fonction de l’adversaire. Comme on a pu le voir lors des dernières rencontres, un milieu à trois permet une plus grande liberté pour le trio offensif formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, pas vraiment réputé pour participer au repli défensif. Mais cela semble également bénéficier à Marquinhos, qui n’était pas brillant dans une défense à trois et affiche un bien meilleur visage depuis le changement de système.