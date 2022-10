Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Galtier annonce la couleur pour sa révolution

Publié le 24 octobre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

À cause de plusieurs blessures et certaines suspensions, Christophe Galtier a dû revoir ses plans pour repasser à un système à quatre défenseurs. Mais ce mardi, le technicien du PSG va pouvoir compter sur son groupe presque au complet. Un retour au schéma à trois, que Christophe Galtier utilisait en début de saison, est-il envisageable ? Il répond.

Au début de saison, Christophe Galtier avait un schéma de jeu préférentiel. Le technicien du PSG usait d’une composition en trois défenseurs pour permettre d’une part à Nuno Mendes et Achraf Hakimi d’évoluer plus hauts sur le terrain tout en laissant assez de libertés à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Sauf que de nombreuses blessures dans le secteur défensif et certaines suspensions ont forcé Christophe Galtier à repasser dans une formation à quatre derrière. Ce système a également très bien fonctionné lors des dernières rencontres.

Mercato - PSG : La réponse sèche de Galtier sur le contrat XXL de Mbappé https://t.co/m1JskbBjin pic.twitter.com/3pHMbZ5PU0 — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Ne pensez pas qu'on a abandonné le système à trois centraux»

De ce fait, Christophe Galtier pourrait opter pour un schéma tactique à quatre défenseurs ce mardi contre le Maccabi Haïfa. « On a changé de système pour différentes raisons. Nous avons joué deux matches dans cette organisation. Quelle que soit l'organisation, il faut toujours courir, et même si demain (mardi) nous devions évoluer dans cette organisation, on a besoin des efforts des uns et des autres. Mais il est vrai que c'est plus précis défensivement pour le joueur qui joue sous les deux attaquants » a-t-il notamment avoué dans des propos rapportés par L’Equipe .

«C'est un avantage d'avoir deux organisations, deux systèmes»