Foot - PSG

PSG : Galtier fait une grande annonce pour l'avenir

Publié le 23 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Depuis le match contre l'OM, Christophe Galtier a décidé de changer de tactique, optant pour un schéma en 4-3-1-2. Et cela semble porter ses fruits puisque le PSG vient d'enchaîner deux victoires convaincantes après quelques matches plus poussifs. Cela pourrait donc durer.

En arrivant au PSG, Christophe Galtier a rapidement opté pour un système en 3-4-1-2 estimant qu'il était le plus adapté aux qualités de son effectif. Mais après des débuts très convaincants, les Parisiens ronronnaient depuis quelques matches ce qui a poussé le coach parisien à revoir ses plans en instaurant finalement un 4-3-1-2 qui a permis au PSG de dominer l'OM (1-0) puis Ajaccio (3-0). Par conséquent, l'avenir parisien passe probablement par ce système comme l'assure Christophe Galtier.

Le nouveau système va durer

« L'avantage des victoires obtenues contre Marseille et Ajaccio ce soir est d’avoir des réflexions supplémentaires, d’autres possibilités. Nous avons beaucoup d’absents sur le plan défensif actuellement, mais un milieu de terrain de qualité. Que ce soit au coup d’envoi, en cours de match, avec la rentrée du petit Warren (Zaïre-Emery) », confie-t-il en conférence de presse.

«Allons-nous continuer dans ce sens ? C’est possible»