PSG : Ruiz, Sanches... Les conséquences de la révolution de Galtier

Publié le 22 octobre 2022 à 12h30

Axel Cornic

L’enchainement des rencontres a poussé Christophe Galtier à faire tourner son effectif, comme cela a été le cas ce vendredi face à l’AC Ajaccio (0-3). Une situation particulière pour un Paris Saint-Germain qui s’est souvent reposé sur des titulaires indiscutables, mais qui a permis à des nouveaux visages d’émerger... alors que d’autres ne semblent pas avoir su saisir leur chance.

La saison a commencé avec une défense à trois pour le PSG et une sorte de 3-4-3 ou 3-4-1-2 assez offensif et plaisant à voir. Christophe Galtier a toutefois dû changer en cours de route, notamment avec la blessure de Presnel Kimpembe et la suspension de Sergio Ramos, passant à une défense à quatre et donc un 4-4-2 en losange qui pour le moment semble apporter satisfaction.

« Cela m'a plus, c'était intéressant »

On a vu ce dispositif pour la première fois face à l’OM lors de la 11e journée de Ligue 1 et plus récemment, Christophe Galtier l’a une nouvelle fois aligné face à l’AC Ajaccio. A l’arrivée ce sont deux victoires et plus grand équilibre dans le jeu du PSG, notamment avec des attaquants qui ne font pas toujours le repli défensif. « Cela m'a plus, c'était intéressant » a estimé Galtier, ce vendredi. « Avec trois milieux, cela permet d'être plus présent dans le cœur du jeu et d'être présent sur nos attaques ».

Fabian Ruiz, une nouvelle prestation convaincante

Ce dispositif à trois milieux a surtout permis à un nouveau joueur du PSG de se montrer à son avantage. Arrivé en toute fin de mercato, Fabian Ruiz semble en effet commencer à se faire une place dans un entrejeu ou seuls Marco Verratti et Vitinha semblent intouchables. L’ancien du Napoli a montré toute l’étendue de son talent lors des dernières occasions qui lui ont été offertes, notamment un bel apport offensif et une grande activité derrière les deux attaquants.

Pour Sanches et Soler, ce n’est pas encore ça

Tout n’est pourtant pas rose ! Certains joueurs n’ont en effet pas su profiter du turn-over de Christophe Galtier et de ce changement de tactique. C’est le cas de Renato Sanches, chouchou de l’entraineur français au LOSC et qui peine à s'affirmer au PSG. Son adaptation a été freinée par une blessure, mais face à Ajaccio il a touché assez peu de ballons et a semblé un peu perdu dans le jeu. Même constat pour Carlos Soler, qui a été quelque part la recrue surprise du mercato du PSG. Aligné en pointe haute du milieu, l’Espagnol n’a pas convaincu, même si cela peut être lié à un éventuel manque de rythme.