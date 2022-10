Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indice sur les intentions de Messi pour l’avenir…

Publié le 26 octobre 2022 à 07h00

Alexandre Higounet

Alors que le Parisien vient de révéler avec précision les contours de la rémunération de Messi à Paris, témoignant que l’Argentin avait accepté de baisser ses tarifs par rapport à ce qu’il aurait dû toucher à Barcelone s’il avait prolongé, certains détails apportent des indices clairs sur les intentions de la Pulga à l’avenir. Analyse.

Dans son édition du jour, Le Parisien affirme que Lionel Messi avait signé un contrat de deux ans, plus une année en option uniquement activable par ses soins, prévoyant un salaire autour de 41M€ par an. Cette signature constituait une nette baisse de salaire par rapport au contrat qu’il avait obtenu pour sa prolongation à Barcelone, à savoir 61M€ par an… Avant que ce bail avec le Barça ne soit invalidé du fait des lourdes contraintes financières pesant sur le club catalan, totalement surendetté.

EXCLU @le10sport : Luis Campos s’active pour prolonger Messi▶️ Doha a donné son ok sur le volet sportif▶️ Les discussions ont démarré ▶️ Si Messi est ok pour rester, il faudra ensuite voir les conditions financières. Car Paris doit faire attention…https://t.co/alP3XVGGjw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 20, 2022

Il était prêt à signer quatre ans avec le Barça ?

Mais il existe un autre élément révélé par les médias espagnols qui mérite l’attention autour du deal qui avait été programmé entre Messi et le Barça. Outre un salaire autour de 60M€, l’accord entre les deux parties prévoyait un bail de quatre ans, soit jusqu’en juin 2025 ! Si ces éléments s’avèrent exacts, cela tend à indiquer que Messi était alors très loin d’envisager une fin rapide de sa carrière à très haut niveau, alors qu’aujourd’hui l’hypothèse d’une pré-retraite à l’Inter Miami dès l’été prochain est soulevée. Que peut-on en déduire ?

Il n’est pas forcément prêt à renoncer maintenant au haut niveau

L’explication la plus plausible apparaît être que Messi, en ne signant que deux ans avec le PSG, plus une option d’un an entre ses mains, souhaitait se laisser la porte ouverte à un retour à Barcelone si le club catalan en avait les moyens. Autrement, pourquoi ne signer que deux ans à Paris alors qu’il avait accepté de parapher un bail de quatre ans avec Barcelone ? Si cette hypothèse se confirme, alors elle tend à valider que Messi envisage concrètement de revenir au Barça l’été prochain… si jamais l’ouverture existe concrètement.