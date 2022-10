Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier a lancé une révolution, il se justifie

Publié le 26 octobre 2022 à 09h10

Amadou Diawara

Alors qu'il était privé à la fois de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos face à l'OM, Christophe Galtier a lancé une révolution tactique, en passant d'une défense à trois à une défense à quatre. Et malgré le retour de ses deux défenseurs centraux, le coach du PSG a conservé ce dispositif face au Maccabi Haïfa. Interrogé après la rencontre, Christophe Galtier a justifié son choix de changer de système sur le long terme.

Lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier a choisi de mettre en place une défense à trois, positionnant Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. Toutefois, avec la blessure du Français et la suspension de l'Espagnol face à l'OM le dimanche 16 octobre, le technicien du PSG a été contraint de revoir ses plans.

«Je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système»

Privé de deux de ses hommes forts en défense, Christophe Galtier a décidé de passer à une défense à quatre. Un choix qui a porté ses fruits. Ainsi, malgré le retour de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos pour la rencontre face au Maccabi Haïfa au Parc des Princes ce mardi soir, l'entraineur du PSG n'a pas relancé son système à trois défenseurs.

«Des joueurs étaient en train de monter à l’entraînement»