Coupe du Monde 2022 : Hazard lâche un gros message avant son duel avec Hakimi

Publié le 25 octobre 2022 à 13h10

Amadou Diawara

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar, la Belgique devra affronter à la fois la Croatie, le Canada et le Maroc. Avant son duel face à Achraf Hakimi (PSG), Eden Hazard a annoncé la couleur, ne tarissant pas d'éloges à l'égard du latéral droit africain.

Le 20 novembre, le Qatar lancera la Coupe du Monde 2022 face à l'Equateur. Qualifié pour la compétition, la Belgique est dans le groupe F avec la Croatie, le Canada et le Maroc.

Eden Hazard se méfie du Maroc d'Achraf Hakimi

Lors d'un entretien accordé à la FIFA ce lundi, Eden Hazard s'est prononcé sur les phases de poules de la Coupe du Monde au Qatar. Et il a reconnu qu'il se méfiait du Maroc d'Achraf Hakimi.

«Au Maroc, il y a Hakimi, donc pas mal de potentiel dans leur équipe»