EXCLU : Verratti, Kimpembe, Marquinhos… Le PSG accélère sur les prolongations de contrat !

Publié le 25 octobre 2022 à 13h45 - mis à jour le 25 octobre 2022 à 14h28

Considérées comme des priorités absolues pour l’avenir du projet parisien, les prolongations de contrat de Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Marquinhos sont au-dessus de la pile de Luis Campos. Et le PSG est à pied d’œuvre pour revaloriser et allonger le contrat de ses cadres.

Ces derniers jours, le10sport.com a évoqué deux gros dossiers du moment à Paris. Le premier, celui de Lionel Messi. Luis Campos s’active en coulisses pour faire avancer le sujet d’une prolongation de l’Argentin. Après avoir reçu le feu vert sportif de Doha pour poursuivre l’aventure avec la Pulga, il restera à régler la question financière entre toutes les parties. Quelques jours après nos révélations, Le Parisien confirme mot à mot les informations du 10 Sport .

Des dossiers prioritaires

Outre Lionel Messi, le PSG ouvre aujourd’hui la porte à une prolongation du défenseur espagnol, Sergio Ramos. Ce qui n’était pas une évidence à l’été le devient de plus en plus à mesure des rencontres disputées par l’ancien du Real Madrid. Là encore, Luis Campos est aux commandes. Mais selon nos informations, trois dossiers sont prioritaires sur les cas Messi et Ramos. Il s’agit des prolongations de Marco Verratti, Presnel Kimpembe et le capitaine, Marquinhos.

Hausse de salaire et allongement du contrat

Pour ces trois joueurs, le PSG est déterminé à les converser. Verratti, Kimpembe et Marquinhos font partie des piliers du projet et les dirigeants parisiens n’envisagent pas leur départ. Les discussions ont déjà démarré sur les trois dossiers. Luis Campos échange déjà avec l’ensemble des représentants des joueurs concernés, avec déjà les premières avancées sur les négociations. Il est question, pour chacun, de revalorisation salariale. Et d’un bail allongé de plusieurs saisons, leurs contrats actuels allant présentement jusqu’au mois de juin 2024. Si Paris a encore le temps, Paris veut verrouiller la situation de ses trois joueurs au plus tôt.