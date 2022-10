Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Poussé vers la sortie par Longoria, il évoque déjà un retour à Marseille

Publié le 27 octobre 2022 à 01h30

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lucas Perrin a quitté l'OM et s'est engagé en faveur du RC Strasbourg. Alors qu'il n'a pas réussi à s'imposer durant ses premières années à Marseille, le défenseur de 23 ans estime qu'il aura davantage de chances de le faire quand il aura emmagasiné de l'expérience au plus haut niveau.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de l'OM, Lucas Perrin a été inscrit dans la liste des transferts du club marseillais. Conscient de la situation du défenseur central de 23 ans, Strasbourg a profité de l'aubaine pour le recruter. En effet, le Racing a réussi à convaincre Pablo Longoria grâce à un chèque d'environ 1,5M€. Et alors qu'il a quitté l'OM il y a seulement quelques mois, Lucas Perrin évoque déjà un retour au sein de son club formateur.

«Le mieux est de s’aguerrir ailleurs et de revenir plus tard»

« S'il est frustrant de ne pas réussir à se faire sa place en équipe première à l'OM ? Quand tu es formé à l’OM, tu ne penses qu’à une chose : signer pro. Surtout quand tu commences à te rapprocher de l’équipe première, que tu commences à jouer en U19, puis en réserve. On connaît la popularité de l’OM en France, le prestige de ce club. Mais malheureusement, on sait aussi que c’est compliqué d’enchaîner les matchs à l’OM si tu n’es pas un crack » , a regretté Lucas Perrin, avant d'en rajouter une couche.

«C’est compliqué d’enchaîner les matchs à l’OM si tu n’es pas un crack»