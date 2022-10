Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est interpellé, il doit virer un joueur

Publié le 27 octobre 2022 à 00h00

Arthur Montagne

Ces derniers jours, Marcao, le père de Gerson, a poussé un immense coup de gueule concernant la situation de son fils qui joue très peu depuis le début de saison. L'entourage du Brésilien espère donc un transfert, mais l'attitude du père du milieu de terrain irrite passablement Eric Di Meco qui espère que Pablo Longoria prendra une décision radicale.

Joueur clé de Jorge Sampaoli, Gerson était la star du mercato estival 2021. Par conséquent, le milieu de terrain brésilien est le grand perdant du changement d'entraîneurs. En effet, Igor Tudor l'utilise très peu et préfère aligner Mattéo Guendouzi et Amine Harit en soutien d'Alexis Sanchez. Une situation qui ne passe pas auprès de l'entourage du joueur. Marcao, le père de Gerson n'a ainsi pas hésité à pousser un gros coup de gueule, réclamant le transfert de son fils.

Mercato : Le clan Gerson lâche une bombe, l'OM s'agace en interne https://t.co/dJgpp6HO5d pic.twitter.com/s9heWhw0ey — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Le clan Gerson pousse un gros coup de gueule

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », a lancé Marcao dans les colonnes de L'EQUIPE . Une déclaration inadmissible pour Eric Di Meco qui espère que Pablo Longoria va sévir.

«Si je suis président de l’OM, j’attrape Gerson et je lui dis tu prends tes valises et tu te casses»