Mercato : PSG, Juventus… Le retour de Zidane ne fait plus de doute

Publié le 27 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Thierry Henry a côtoyé Zinedine Zidane pendant près de 10 ans en Équipe de France. D’après le champion du monde 1998, « Zizou » ne devrait ni s’asseoir sur les bancs du PSG ou de la Juventus pour une simple et bonne raison : les Bleus.

Zinedine Zidane a littéralement tout gagné avec le Real Madrid lors de ses deux passages sur le banc du club merengue en tant qu’entraîneur principal entre 2016 et 2018 ainsi qu’entre 2019 et 2021. De la Coupe du roi à la Coupe du monde des clubs en passant par la Liga et la Ligue des champions, Zidane n’a plus aucun challenge à relever à l’échelle des clubs. De quoi lui permettre de se mesurer au défi d’une sélection nationale et la France. C’est un rêve qu’il évoquait en juin dernier pour L’Équipe .

«Je pense qu'il attend l'équipe nationale»

Et son ancien coéquipier en Équipe de France en la personne de Thierry Henry a affirmé à CBS Sports que Zinedine Zidane attendait bel et bien les Bleus. « Zizou (Zidane) a gagné la Ligue des champions, Zizou a prouvé qu'il pouvait aller (dans un club comme la Juventus). Il a prouvé qu'il pouvait gagner dans un grand club. Je ne vais pas aller sur ce terrain (si Zidane pouvait gagner à la Juventus). Je pense qu'il attend l'équipe nationale (France) ».

«Il a été lié à de nombreux clubs et ça ne s'est jamais produit»

Ces derniers temps, le nom de Zinedine Zidane a été lié au PSG, Média Foot annonçant une nouvelle offensive des propriétaires qataris, ou encore à la Juventus pour y remplacer Massimiliano Allegri. « Donc je ne vais pas y aller. Je ne pense pas qu'il ira là-bas (Juventus). Je pense qu'il attend une chose et une seule. L'équipe nationale. Il a gagné trois Ligues des champions avec le Real Madrid. Pourquoi s'embêter avec d'autres clubs quand on peut avoir l'équipe nationale ? Je ne le ferais pas. Il a été lié à de nombreux clubs et ça ne s'est jamais produit ». a confié Henry pour l’émission Destination Brooklyn de CBS Sports.

Pour Henry, Zidane ne veut pas prendre les rênes d’un nouveau club