Foot - Mercato

Mercato : Le retour de Zidane est imminent, Thierry Henry lâche une confidence

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a depuis été lié à de nombreux clubs comme le PSG ou la Juventus, mais aussi surtout à l'équipe de France. Alors que l’ancien entraîneur madrilène a annoncé qu’il sera bientôt de retour sur un banc, Thierry Henry voit l’ancien numéro 10 des Bleus attendre que Didier Deschamps lui laisse sa place.

Cela fait plus d’un an que Zinedine Zidane n’a plus entraîné d’équipe. Alors que l’ancien entraîneur du Real Madrid avait annoncé ce lundi qu’il sera bientôt de retour sur un banc, Thierry Henry en dit plus sur son avenir.

Thierry Henry on @CBSSportsGolazo about Zinedine Zidane and Juventus: "He's been linked to lots of clubs but it's never happened. I don't think Zizou will want to do it". 🚨🇫🇷 #Zidane"I can see Zidane waiting for France national team - and it would make total sense". pic.twitter.com/1RaPYjYcsd