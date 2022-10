Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane annonce son grand retour, sa prochaine destination est connue

Publié le 25 octobre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand rêve du Qatar depuis plusieurs années, Zinédine Zidane a annoncé son retour imminent, à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle statue au Musée Grévin. Convoité par les plus grandes équipes comme le PSG ou la Juventus, le technicien aurait pris sa décision et attendrait l'équipe de France selon la presse espagnole.

Le 27 mai 2021, le Real Madrid officialisait le départ de Zinédine Zidane. En fin de cycle, le technicien mettait fin à son aventure, à un an de la fin de son contrat. Depuis, le champion du monde 1998 partage son temps entre l'Espagne et la France, et passe l'essentiel de son temps avec sa famille. Il a également fait une apparition au Théâtre du Chatelet le 17 octobre dernier pour remettre le Ballon d'Or à Karim Benzema. Ce lundi soir, Zidane était également présent dans la capitale pour inaugurer sa nouvelle statut au Musée Grévin.

Mercato : Le grand retour de Zinedine Zidane est imminent https://t.co/jJp83dQ1tv pic.twitter.com/jFkTj9WEO2 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt »

A cette occasion, Zidane a fait une grande annonce sur son avenir. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite » a déclaré le technicien dans des propos rapportés par RMC Sport . Son retour est donc imminent, mais quelle sera sa prochaine destination ?

Le PSG rêve de Zidane, mais...

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG avait tenté de le recruter en début d'année 2021 pour remplacer Mauricio Pochettino. Finalement, les arguments des responsables qataris n'auraient pas réussi à convaincre le technicien. Selon RMC Sport, la piste Zidane ne serait pas enterrée, mais sa possible arrivée dépendrait des performances de Christophe Galtier en Ligue des champions.

Zidane attend l'équipe de France